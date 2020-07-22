شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية /بترا/، عن تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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