شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بالمقر البابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي فى القاهرة، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

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وقد ترهبن الأنبا إيلاريون 2001 ، وهو من أبناء دير دير البراموس، وادي النطرون، واسمه قبيل رسامته أسقفا الراهب القمص إيلاريون البراموسى، وقد رسم أسقفًا، 9 يونيو 2019 بيد البابا تواضروس الثاني.

والأنبا إيلاريون، خريج كلية علوم، وحاصل على دكتوراه في الكيمياء، ودخل دير البراموس عام 1999 م، وصار كاهنا قسًا فقمصًا في الدير، كان مساعدًا للأب الوكيل في الدير، وبعد نياحة الأنبا ثاؤفيلس 2019 م، أشرف على الإيبارشية الأنبا دانيال لحين رسامة الأنبا إيلاريون.