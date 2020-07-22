شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بالمقر البابوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي فى القاهرة، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.
وقد ترهبن الأنبا إيلاريون 2001 ، وهو من أبناء دير دير البراموس، وادي النطرون، واسمه قبيل رسامته أسقفا الراهب القمص إيلاريون البراموسى، وقد رسم أسقفًا، 9 يونيو 2019 بيد البابا تواضروس الثاني.
والأنبا إيلاريون، خريج كلية علوم، وحاصل على دكتوراه في الكيمياء، ودخل دير البراموس عام 1999 م، وصار كاهنا قسًا فقمصًا في الدير، كان مساعدًا للأب الوكيل في الدير، وبعد نياحة الأنبا ثاؤفيلس 2019 م، أشرف على الإيبارشية الأنبا دانيال لحين رسامة الأنبا إيلاريون.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بالمقر البابوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.