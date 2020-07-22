شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تشغيل رحلة شحن جوى إسبوعية إلى مطار جون كنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي انه تقرر بدءا من يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020 تشغيل رحلة إسبوعية منتظمة إلى مطار جون كنيدى (نيويوك) بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال طائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي طرازA330-200، وذلك لتلبية الطلب المتزايد للتبادل التجاري من خلال الشحن الجوي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزا للدور المحوري لمجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي كنقطة تجميع (HUB).

يأتي هذا في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لدعم منظومة الشحن الجوي وتنشيط حركة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزا للدور المحوري لمطار القاهرة الجوي كحلقة وصل بين دول الشرق الاوسط والشرق الاقصي وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وبناءا علي توجيهات الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة تلبية رغبات واحتياجات كبار العملاء والمصدرين ووكلاء الشحن تعزيزا للاقتصاد الوطني للدولة.

وتعد هذه الرحلة الأولي من نوعها كرحلة بضائع بطائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث تقرر أن تكون هذه الرحلة اسبوعية علي طائرات الشركة.

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وفي السياق ذاته فقد تقرر استعادة تشغيل وفتح العديد من الخطوط الجديدة للشحن الجوى للعديد من الوجهات ومن ضمنها مومباى لاجوس وجوهانسبرج وجوانزو وبانكوك وهونج كونج، مع تعزيز تشغيل بعض الرحلات ومنها اوستند وكولون ميلانو واسطنبول وجدة وعمان ودبي والشارقة والرياض.

كما تم تشغيل بعض رحلات الطيران العارض لتلبية احتياجات السوق ومنها بغداد وصوفيا واثينا وباماكو والخرطوم وبوخارست.

يأتي ذلك تماشيا مع الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتوسعة شبكة الشحن الجوي علي مستوي العالم.







