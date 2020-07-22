شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر التجوال بمناطق فى شمال سيناء اعتبارا من 27 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحظر التجوال فى عددا من مناطق بشمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 27 يوليو الجارى وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.