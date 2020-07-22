شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: بعد قليل الاحتفال فى مقاطعة أونتاريو الكندية بمرور عام على رفع علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد قليل الاحتفال في مقاطعة أونتاريو الكندية بمرور عام على مراسم رفع العلم المصري في برلمان المقاطعة وذلك أيضًا في ضوء الاحتفاء بشهر الحضارة المصرية الذي انطلقت فعالياته هناك منذ بداية يوليو الجارى،

وانطلقت فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في مقاطعة أونتاريو بكندا، فى إطار نجاح الجالية المصرية المؤثر فى المجتمع الكندى لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد، وإعلان برلمان أونتاريو في كندا شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى العام الماضي، كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد شهدت مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا للمرة الأولى العام الماضي، في ضوء فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا، بحضور رئيس البرلمان وعدد من النواب الكنديين، ووزراء وممثلين عن الحكومة الكندية في أونتاريو، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، والقنصل العام حسام محرم قنصل مصر العام في مونتريال، وعدد كبير من أعضاء الجالية المصرية وشباب الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في كندا.

Advertisements

وتقام فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومتابعتها لجميع الفعاليات عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتنظمها الهيئة الكندية للتراث المصري، والتي تتشكل من رموز الجالية المصرية بكندا.

ووجهت وزارة الهجرة الشكر للنائب شريف سبعاوي وكافة أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري، على جهدهم لتنظيم الاحتفال، حيث جاءت مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو الكندي في إطار موافقة البرلمان على الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، عقب تقدم النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو، بمشروع القرار إلى البرلمان ووافق عليه العام الماضي.