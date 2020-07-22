شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: تسليم الإخوان الهاربين فى تركيا مقابل دخول سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أنه تم تداول تغريدة مفبركة تزعم أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دخل فى مفاوضات مع الجانب المصرى بشأن تسليم الإعلاميين الإخوان والموجودين فى تركيا مقابل السماح له بدخول سرت والجفرة.

بالبحث تبين أن آخر تصريحات "أردوغان" عن ليبيا كانت منذ 3 أيام هاجم فيها الدولة المصرية وزعم أن المشير خليفة حفتر غير شرعى، وأن بلاده ستواصل تحمل المسؤولية التى أخذتها على عاتقها فى ليبيا، على حد زعمه.

على الجانب الآخر، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أكثر من مرة أن خط سرت - الجفرة خط أحمر لمصر، ولن يتم السماح بتجاوزه من قبل قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

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كما رصد موقع فالصو، إعادة تداول شائعة هدم جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس، الأمر الذى ردت عليه هذه المرة محافظة القاهرة بالخرائط، مؤكدة أن الصور التى يتم نشرها وتداولها لمقابر ومبانى حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تداول العديد من الأخبار بشأن تأجيل الدورى العام المصرى لأجل غير مسمى، لكن إعلان إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020، نسف الشائعات، حيث تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الأربعاء، نفت نقابة المهن الموسيقية، صحة ما تم نشرة من مناقشة مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير أى أمر يتعلق بالعضو المنتسب الموقوف حاليًا، عمر كمال، موضحا أن الاجتماع اقتصر على مناقشة أمور عامة خاصة بالجمعية العمومية وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 ألف عضو عامل ومنتسب عن العمل منذ عدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا والتزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا.