شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، القاهرة مساء اليوم /الأربعاء/ متوجها إلى الرياض؛ بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت 4 أيام، حيث كان في وداعه وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء اليمن الذي سلمه رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واستعرض تطورات الأوضاع في بلاده وجهود الحكومة؛ لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التي تواجه الشعب اليمني الشقيق نتيجة تدهور الوضع الإنساني.

وعقدت جولة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ونظيره اليمني -بحضور وزراء من الجانبين- تناولت سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للحكومة اليمنية، خاصة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر اليمنية في المجالات المختلفة، واستعدادها للقيام بأي دور يساهم في حل الأزمة اليمنية الحالية والتوصل لتسوية شاملة، وأوضح أن الموقف المصري ثابت إزاء دعم الحكومة الشرعية الحالية في اليمن ودعم وحدة وسيادة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية.

وشدد مدبولي على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

واتفق الجانبان على أن يتم التواصل بين المسئولين بوزارتي الخارجية؛ لتحديد موعد مناسب لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإتاحة مزيد من المناقشات بشأن الملفات المشتركة بين البلدين.

كما التقى رئيس الوزراء اليمني، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والسياسية والميدانية.

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