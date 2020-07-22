شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة بين مديرياتها لتحفيزها على بيع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

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وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف الجيزة من تحقيق الألفى صك الثانية والثالثة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لترتفع حصيلة مبيعاتها من صكوك أضاحي الأوقاف إلى 3055 صكًّا خلال هذا العام 1441هـ، وقالت الوزارة، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الجيزة لتحصيلهم 2000 صك ضمن مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة، علمًا بأن هذه المكافأة تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 2000 صك الجديدة في موعد أقصاه الأحد 26/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.