شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستعرض الارتباط بين الجريمة المنظمة والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأربعاء، كلمة مصر نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، فى الحدث الوزارى رفيع المستوى عن "التعاون الإقليمى فى مواجهة الجريمة المنظمة فى أفريقيا فى ظل جائحة كورونا"، والذى نظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى التحدى الذى تمثله الجريمة المنظمة على المجتمعات الأفريقية وتأثيرها السلبى على الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذى تفاقم عقب تفشى جائحة كورونا مما استدعى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأفريقية من خلال الآليات القائمة وانتهاج مقاربات جديدة للتصدى لهذه الظاهرة، وأكد على الدور الأساسى الذى يلعبه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة هذه التحديات.

استعرض السفير حمدى سند لوزا الارتباط الوثيق بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وأهمية بناء القدرات كأحد الأعمدة الرئيسية لتعزيز دور مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة الجريمة المنظمة، وضرورة تكييف أنشطة المكتب مع التحديات الجديدة التى نشأت عقب أزمة جائحة كورونا.

ورحب نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية بمبادرة غادة والي المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC الخاصة ببلورة إستراتيجية للمكتب فى أفريقيا، معرباً عن تطلع مصر لأن يمثل تنفيذ الإستراتيجية أساس قوى للتعاون الأفريقى لمواجهة الجريمة المنظمة.