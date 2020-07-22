شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تتسلم جوائز الصحافة المصرية فى حفل نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، الفائزين بجوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، حيث تسلمت الزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365، جائزة في التغطية الخارجية، الأول حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن .

وأما في الجائزة الصحافة الفنية، تسلم الزميل وائل السمري بجريدة الخليج 365، الجائزة الأولى: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي .

وفي صحافة الفيديو، تسلمت ”الخليج 365”، جائزتين الأولى، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع الخليج 365، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبدالنبي ومحمد نبيل بموقع الخليج 365.





















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