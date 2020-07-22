- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تتسلم جوائز الصحافة المصرية فى حفل نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، الفائزين بجوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، حيث تسلمت الزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365، جائزة في التغطية الخارجية، الأول حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن .
وأما في الجائزة الصحافة الفنية، تسلم الزميل وائل السمري بجريدة الخليج 365، الجائزة الأولى: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي .
وفي صحافة الفيديو، تسلمت ”الخليج 365”، جائزتين الأولى، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع الخليج 365، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبدالنبي ومحمد نبيل بموقع الخليج 365.
كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” تتسلم جوائز الصحافة المصرية فى حفل نقابة الصحفيين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.