العربية: رغبة مصرية وأوروبية فى اتفاق يضمن وقف نقل المقاتلين لليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل عن مصادر تأكيدها تمسك مصري بأن يشمل أي اتفاق الجيش الليبي لتأمين مرافئ النفط. وقالت مصادر لقناة العربية، إن هناك رغبة مصرية وأوروبية في اتفاق يضمن وقف نقل المقاتلين لليبيا. وأوضحت المصادر، أن هناك رغبة مصرية وأوروبية في اتفاق بشأن ليبيا يضمن انسحابا تركيا، لافتة إلى أن دول أوروبية ترفض أي دور تركي في المشاورات بشأن ليبيا.

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