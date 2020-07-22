شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مبادرة تشجيع المنتج المحلى لا تشمل السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، عن تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلى، موضحًا أن المبادرة لا تشمل السلع الغذائية.

وقال مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن وزارة المالية طلبت قاعدة بيانات لـ22 مليون بطاقة يستفيدون من التموين لاستخدامها في المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة لا تتعلق بالسلع الغذائية، مضيفًا: "المواطن يحصل على خصم بقيمة 10% كحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة خلال شراء السلع، التي تتضمنها مبادرة تشجيع المنتج المحلي".

وتابع: "السلع التي تشملها المبادرة لا تتعلق بوزارة التموين، بل سلع أخرى كالمنتجات الكهربائية على سبيل المثال".