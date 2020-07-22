شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بالقاهرة: الخميس عطلة رسمية تزامنا مع احتفالات ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، أن غدا الخميس عطلة رسمية فى السفارة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف العمل يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020.

ونشرت السفارة تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:" تود السفارة التنويه على أنها ستكون في إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020م، تزامناً مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952م، على أن يستأنف العمل بإذن الله يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020م".

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السفارة السعودية بالقاهرة

وكانت سفارة السعودية في القاهرة، قد اعلنت استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والمملكة العربية السعودية، ونشرت السفارة السعودية على حسابها على توتير بيانا جاء نصه كالتالى: تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس ، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة ، ويمكن للمواطنين الكرام التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات".

وقد توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر والتقدير لوزير الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.