نشرة الحوادث المسائية.. "جثة بدون رأس" وعامل يقتل زوجته في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"جثة بدون رأس".. تفاصيل العثور على غريق جديد بشاطئ النخيل

قال مروان الغزالي، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري بالإسكندرية، إن الجثمان الذي عثر عليه اليوم الأربعاء، أمام حاجز الأمواج الأول بشاطئ النخيل بحي العجمي، كان دون رأس وملامحه مختفية.

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-العثور على جثة مجهولة بشاطئ الموت.. والإنقاذ: محتمل أن تكون لـ"شادي زغمار"

أعلن الكابتن مروان الغزالي، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إنه جرى العثور على جثة غريق أمام حاجز الأمواج الأول بشاطئ النخيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.

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-تركتها أمها وتزوجت.. التفاصيل الكاملة لتعذيب طفلة على يد والدها بقليوب

شهدت منطقة عزبة إمام، التابعة لمركز ومدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، واقعة تعذيب طفلة بطريقة بشعة، على يد والدها وزوجته، بعد أن مارس الأب ضد الطفلة كافة أنواع التعذيب، حيث قيدها بالسلاسل، واعتدى عليها بالضرب، وتبين وجود آثار حرق سجائر في كافة أنحاء جسدها.

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-لشكه في سلوكها.. عامل يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة في البحيرة

تخلص عامل اليوم الأربعاء، من زوجته، طعنًا بسكين لشكه فى سلوكها بإحدى قرى أبوحمص، في البحيرة.

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-انهارت عليهم مئذنة.. مصرع عامل وإصابة آخر ببورسعيد

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إثر انهيار مئذنة مسجد بحي الجنوب أثناء العمل على ترميمه.

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-لمدة ثلاثة أيام.. قطع عرضي بشارع الأهرام بالجيزة لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ إجراءاتها، بمناسبة أعمال نقل مرافق مشروع مترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعي".

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-تأجيل استئناف أحمد الفيشاوي على حبسه بسبب نفقة ابنته لـ29 يوليو

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا"، لجلسة 29 يوليو.

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-27 أغسطس.. الحكم على سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم علة سما المصري بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 27 أغسطس المقبل.

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-النيابة تحقق في مصرع 4 عمال صرف صحي داخل "بئر" بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع 4 عمال وإصابة آخر، خلال تنظيف بئر صرف صحي، بمدينة 6 أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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-"خنقوه وجابوا بالفلوس أكلة حلوة".. إحالة خادمة وسائق للمحاكمة بتهمة قتل مسن ثري بالعجوزة

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، خادمة وجارها وزوجته إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بقتل مسن ثري بالعجوزة وسرقته.

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