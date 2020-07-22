١٩ أغسطس.. الحكم في طعون طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، الدفعة الثانية من الطعون القضائية الخاصة بطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بكفر الشيخ إلى جلسة ٥ أغسطس، المقبل للرد من قبل هيئة قضايا الدولة وجلسة ١٩ أغسطس للحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، أيدت قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، علي خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الأكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.

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وكان قرار الوزير صدر لإتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.