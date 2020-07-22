تبدأ 27 يوليو.. قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من الاثنين الموافق 27 يوليو 2020. ونص القرار على مد الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الانثين الموافق 27 يوليو. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

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