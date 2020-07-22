رئيس هيئة الاستثمار: نفتح أبوابنا لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لبحث عدد من الموضوعات على رأسها إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة الحرة بدمياط.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوضاع المشروعات المتواجدة بالمنطقة الحرة، وإمكانية تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة مستقبلاً واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.

واتفق الجانبان، على التنسيق فيما بينهما لإزالة أي تحديات قد تعوق أنشطة الشركات أو الكيانات المتواجدة بالمنطقة الحرة وخططها التوسعية.

وعقب اللقاء شارك المستشار محمد عبدالوهاب، بالجلسة رقم 69 لمجلس إدارة المنطقة بمقر المبنى الإداري بالمنطقة الحرة العامة بدمياط بحضور المحافظ.

Advertisements

وأكد أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المتبادل بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار في المحافظة وتوفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين.

وفي ختام الزيارة أجرى المستشار محمد عبدالوهاب، جولة تفقدية لعدد من الشركات بالمنطقة الحرة شملت الشركة البحرية للخدمات اللوجيستية والبترولية، وشركة بيور لايف لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية، وشركة دمياط لتداول للحاويات.

وتابع رئيس الهيئة، حالة سير العمل بهذه المشروعات، وتأكد من استمرار العمل بإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والالتزام بكافة المعايير الصحية والاشتراطات البيئية.

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الشركات والكيانات العاملة بالمنطقة بتحقيق التوازن قدر الإمكان بالحفاظ على استمرار الإنتاجية لكن في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية والبيئية، مؤكدًا أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ وتعمل جاهدةً على تمهيد كافة السبل لتحقيق ذلك.