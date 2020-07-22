"الأعلى للإعلام" يطالب الشخصيات العامة بإبلاغه بالصفحات المزيفة المنسوبة لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس ناشد كل الشخصيات العامة التي يُنسب لها صفحات مزيفة على السوشيال ميديا بإبلاغ المجلس لاتخاذ إجراءات بشأنها والتي تصل لإبلاغ النيابة العامة.

وأوضح جبر، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم التصديق على قرار المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

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وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات.

وأكد كرم جبر، أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار عدلي منصور الذي تولى المسئولية في ظروف صعبة وأدارها باقتدار.

وناشد المجلس، جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.