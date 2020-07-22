محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه يوجد نحو 17 مؤسسة صحفية حصلت على جائزة الصحافة المصرية هذا العام تراوحت ما بين جائزة إلى 7 جوائز.
وأضاف رشوان، خلال حفل تسليم جوائز الفائزين: هناك طيف كبير وتفوق صحفي موزع على كل الحالة الصحفية المصرية مما يدفعنا للأمل أكثر، واليوم يمكن اعتبار عودة العمل داخل النقابة ومن حسن الطالع أننا نبدأ من جديد بجوائز الصحافة وهو معنى مهم للنقابة التي تعني إصرار على معنى الصحافة لأنه لولا الصحافة المصرية ما كانت نقابة الصحفيين فالصحافة أسبق على النقابة".
وأعلن رشوان، فتح الاشتراك مرة أخرى في المسابقة عن الأعمال المنشورة في 2019، قائلًا: النقابة تمر كما يمر العالم كله بظروف حاولنا بما استطعنا من موارد وإمكانيات أن نجعل الحياة المهنية والاجتماعية أسهل ربما نجحنا في حالات وفشلنا في حالات نظن أننا قد اجتهدنا وسنواصل اجتهادنا لحصول جميع أعضائها على حقوقهم.
وتابع نقيب الصحفيين: سنواصل ذلك الجهد وندعوا لبلدلنا والعام أن نجتاز هذه الجائحة، موجها الشكر للجنة الثقافة برئاسة محمود كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: 17 مؤسسة فازت بجوائز الصحافة المصرية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.