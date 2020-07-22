بالصور.. قطاع الإنتاج الثقافي يواصل تنفيذ إجراءات التعقيم ضد "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يواصل قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ إجراءات التعقيم بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، حفاظا على سلامة وصحة الجمهور من خطر فيروس كورونا المستجد. كما يحرص القطاع على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض.​

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