شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر مد حالة الطوارئ بالبلاد وحظر التجوال في مناطق بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية قرار مد حالة الطوارئ المعلنة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 27 يوليو المقبل، والذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية في جلسة الاثنين الماضي.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء.

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