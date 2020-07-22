شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تعلن انتهاء العزل بثلاث مستشفيات وخروج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر انتهاء العزل لمرضى فيروس كورونا بمستشفي حميات الغردقة، وخروج جميع المرضي المصابين بعد تعافيهم.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، إن العمل بالعبادات الخارجية بالمستشفي سيعود، السبت المقبل، بشكل منتظم، لاستقبال المترددين على المستشفى بشكل طبيعي.

وأضاف مرعي، لـ«المصري اليوم» أنه ستجري عمليات تطوير لمستشفى الحميات وتحويله لمستشفى نموذجي بغرف عناية مركزة وعمليات و٤٠ غرفة حجز وتركيب شبكة غازات.

وكشف مرعي عن خروج جميع مصابي كورونا بمستشفيات رأس غارب وسفاجا وبقاء حالة إصابة واحدة بمستشفي القصير وتخضع للعلاج طبقآ لبروتوكول وزارة الصحة.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر، في أخر 24 ساعة، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

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