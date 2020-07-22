شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمسقط رأسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل رقيب أول حسين كمال ضبش، بمسقط رأسه بعزبة الدكتور إدشاى كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، والذي استشهد أمس خلال عملية عسكرية لرجال القوات المسلحة البواسل ضد العناصر التكفيرية بشمال بسيناء.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة الغربية ليدفن بمقابر الأسرة بمسقط رأسه بعزبة الدكتور إدشاي كفر ديما، وتقدم المحافظ ونائبه بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وقال الدكتور طارق رحمي، إن رجال القوات المسلحة البواسل سطروا بتضحياتهم بطولة جديدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وضربوا أروع أمثلة التضحية والدفاع عن أمن مصر واستقرارها والحفاظ على مقدراتها.

وأكد المحافظ في لقائه بأم الشهيد وزوجته وأخوته على تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأسرة الشهيد، وأن بابه مفتوح لهم في أي وقت تكريما للشهيد البطل.