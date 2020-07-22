شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: لا بديل عن التفاوض للوصول إلى اتفاق يعالج أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه «يظل موقف السودان أن لا بديل للتفاوض للوصول إلى إتفاق مُحكم يعالج موضوع الملء والتشغيل لسد النهضة في إطار القانون الدولي الذي ينظم هذه المسألة بشكل سليم».

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تعيين سيدتين في منصب الوالي بولايتين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السودان.

وقال عبدالله حمدوك، في مؤتمر صحفي، إن قائمة الولاة «خضعت لمشاورات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات»، لافتا إلى أنه تم تطبيق معايير تقييم صارمة، وإنها اعتمدت على الترشيحات القادمة من تنسيقيات الولايات.

وبشأن مشاركة النساء، قال رئيس الوزراء السوداني: «أردنا أن نحفظ التوازن في مسألة مشاركة النساء، وأن تكون مشاركتهن بشكل مُرضٍ وكبير».

وتابع: «ما استطعنا تحقيقه هو بالتأكيد دون الطموح، لكنه خطوة في الاتجاه السليم، لكننا نحتاج لمعالجة هذه المسألة بشكل يتخطى موضوع الشعارات إلى وضع عملي».

وتم تعيين آمال عز الدين عثمان في منصب والي ولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل.

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