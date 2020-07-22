شكرا لقرائتكم خبر عن «من صوت بكائه».. تطبيق بجامعة المنصورة لمساعدة الأمهات في معرفة احتياجات الرضيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من خلال بصمة صوت البكاء والصراخ، تمكن فريق طلابي من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، من تصميم وبرمجة تطبيق موبايل لمساعدة أمهات حديثي الولادة في التعرف على احتياجات أطفالهن الرضع عن بعدما قام الفريق بمناقشة المشروع ضمن مشروعات التخرج بالكلية.

شارك في تصميم وتنفيذ التطبيق الطلاب: محمد رضا الصايغ، أسماء إبراهيم محفوظ، عمرو أسامه زقزوق، سلوى رضوان، ضياء الدين مجدي، محمود رضا قطر، محمد معتز عاطف، ندى مكرم، مريم على الضويني، أحمد حمدي حوام، أحمد رضا، محمد مصطفى أبوالعلا، خالد شحاتة

وناقشت لجنة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور سمير الموجى رئيس قسم علوم الحاسب المشروع ضمن مناقشات مشروعات التخرج والتي تقام بالكلية في ظل إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا وتضم الجديد في تطبيقات الموبيل والذكاء الاصطناعي تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة والدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وقال الطالب محمد رضا الصايغ، أحد أعضاء الفريق المشارك في التطبيق، أن الفريق نفذ برمجة تطبيق موبايل لأمهات حديثي الولادة وهو أحد التطبيقات الذكية لمساعدة الأمهات على كيفية التعرف على متطلبات الطفل خلال الفترة العمرية من بداية الولادة وحتى عمر السنتين من خلال بصمة صوت الطفل وبكائه وصراخه حيث يقوم التطبيق بتنبيه الأم لاحتياجات الطفل سواء «الرغبة في النوم، الجوع، المغص، المرض وارتفاع درجة الحرارة وغيرها من المتطلبات اللحظية».

وأضاف «أن التطبيق يستطيع من خلال نبرة صوت أو بكاء الطفل أو صراخه التعرف على احتياجاته وتنبيه الأم ومساعدتها لما يحتاجه الطفل الآن، كما يقوم التطبيق بتسجيل بيانات الطفل وإنشاء أرشيف لتاريخ تعرضه لأي مرض والعلاج الذي تناوله كما يقدم التطبيق للأم في حالة مرض الطفل جميع المعلومات عن أطباء الأطفال المتواجدين في أقرب موقع لها.

وتابع «كما أن التطبيق يرسل نصائح عامة في تربية الطفل خلال الفترة العمرية التي يمر بها الطفل ويساعد الأمهات العاملات في حجز مواعيد مربية الأطفال لمرافقة أطفالهن أو مجالستهم في المنزل خلال تواجدهن بالعمل.

Advertisements