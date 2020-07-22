شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تنعش النشاط الاقتصادي.. ونهدف لإنتاج مصل ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع وتحفيز المنتج المحلي، تهدف لرواج النشاط الاقتصادي.

وقال نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، إن مبادرة الرئيس السيسي، تطبق يوم الأحد المقبل، ويستفيد منها أصحاب البطاقات التموينية، بواقع 200 جنيه لكل فرد، و1000 جنيه كحد أقصى للبطاقة الواحدة، وهي متاحة لكل المصريين وليست تقتصر فقط على أصحاب البطاقات التموينية، للاستفادة من بعض السلع، وبمشاركة 1200 تاجر ومشارك.

وتابع أن قائمة السلع المدرجة ضمن المبادرة هي عبارة عن سلع كهربائية وآثاث المنازل وغيرها، باستثناء السيارات والسلع الغذائية، وتكلفتها 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.

وواصل حديثه بالنسبة للمفاوضات التي دخلتها مصر مع شركات الأدوية للحصول على مصل ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل كافِ، سيتم مباشرة فور إنتاجه خاصة أن مصر ضمن الدول التي لها أولوية في ذلك، موضحا أن مصر تسعى أيضًا لأن تكون أحد منتجي المصل ومركزًا لإنتاج لقاح أو أدوية كورونا.