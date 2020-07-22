شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري يؤيد استبعاد 3 مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفضت محكمة القضاء الإداري بالمنيا، 3 طعون انتخابية تتعلق باستبعاد مرشحيين من قوائم الترشح لخوض انتخابات الشيوخ بالنظام الفردي بالمحافظة، وطعن مقدم ضد أحد المرشحين لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة، وأيدت قرار لجنة تلقي الطلبات باستبعادهم.
عقدت المحكمة جلستها، اليوم، الأربعاء، لنظر الطعون الثلاثة الأول مقدم من رمضان محمد الفتاح، لإعادة ضمة بكشوف المرشحين بعد تقديم شهادة الميلاد وتم رفض طعنه، والثاني مقدم من محسن مصطفي بعد تقديم شهادة الخدمة العسكرية، وتم رفض طعنه، وطعن مقدم من محمد عبدالحفيظ صالح، مرشح حزب مستقبل وطن، باستبعاد محمد صلاح عبدالمعبود، مستقل من كشوف المرشحين لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة وتم رفض الطعن وتأييد قرار لجنة تلقي الطلبات بقيده بكشوف المرشحين.
بذلك يستقر عدد المرشحين لخوض الانتخابات بالنظام الفردي عند 27 مرشحًا.
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