شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي يعتمد نتيجة العينة العشوائية لفرع التفاضل والتكامل بنسبة نجاح 87% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة فرع التفاضل والتكامل لطلاب الشعبة العلمية رياضيات بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وذلك بعد الاجتماع الذى عقد مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، لمناقشة وجهة نظر السادة الموجهين فى مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون فى مصلحة الطلاب، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لفرع التفاضل والتكامل، البالغ عددها 3798 ورقة، أسفرت عن نجاح 3303 طالبات/ طالبة بنسبة نجاح 87%..

وأشار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية، حصول 757 طالبا/ طالبة (بنسبة 22.92.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 197 طالبا/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 767 طالبا/ طالبة (بنسبة 23.22% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 588 طالبا/طالبة (بنسبة 17.80% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.