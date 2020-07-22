شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بأعضاء مجلس إدارة المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة لمتابعة الدورات التدريبية التي يقدمها المركز، والتي تتم حاليًا أون لاين نظرا لظروف جائحة كورونا.

وأكد مبارك، خلال الاجتماع، أهمية الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة والسعى الجاد للتحول الرقمى للجامعات المصرية، واستعرض البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وتفعيل الدفع الإلكتروني لرسوم البرامج والإفادات والشهادات.

ووافق رئيس الجامعة على شراء الاحتياجات الضرورية للعملية التدريبية للمركز، وزيادة قيمة تكلفة ساعة المدرب التدريبية، وإثابة فريق العمل على مجهوداتهم.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته الدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والمشرف على المركز والدكتور نانسى أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، الدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، وعلاء الجمل المدير المالى والإدارى للمركز.