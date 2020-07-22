شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألماني بالقاهرة: فخور بعمل الجامعة الألمانية بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سيريل نون، السفير الألماني في القاهرة، أنه فخور بمقر الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن سعادته بأن تكون من أوائل الجامعات التي تعمل بكامل طاقتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير الألماني بالقاهرة، خلال الجولة التي قام بها لمقر الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية، بصحبة الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة- إنه ولأول مرة يتم تطبيق نظام التعليم العالي الألماني التطبيقي في مصر، ولم يكن هذا الإنجاز الكبير ممكناً لولا العمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل بالجامعة لجمع أفضل الجامعات الألمانية التطبيقية لإطلاق منارة علم جديدة للتعليم العابر للحدود بين مصر وألمانيا.

وتابع قائلا: إن دولة ألمانيا تفخر بكونها الشريك الرئيسي للتعليم العالي في مصر، خاصة مع وجود كبرى الجامعات الألمانية لتقديم ونقل كافة الخبرات الألمانية في مجال العلوم التطبيقية.

السفير الألماني بالقاهرة يتفقد الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

السفير الألماني بالقاهرة يتفقد الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

السفير الألماني بالقاهرة يتفقد الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

السفير الألماني بالقاهرة يتفقد الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة