وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة عينة التفاضل والتكامل بنسبة نجاح 87%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة فرع التفاضل والتكامل لطلاب الشعبة العلمية رياضيات بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وذلك بعد الاجتماع الذى عقد مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، لمناقشة وجهة نظر الموجهين فى مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون فى مصلحة الطلاب، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لفرع التفاضل والتكامل، البالغ عددها 3798 ورقة، أسفرت عن نجاح 3303 طالب/طالبة بنسبة نجاح 87%..

وأشار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية، حصول 757 طالب/طالبة (بنسبة 22.92.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 197 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 767 طالب/طالبة (بنسبة 23.22% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 588 طالب/طالبة (بنسبة 17.80% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.