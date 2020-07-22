إحباط هجوم إرهابى بشمال سيناء.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: إحباط هجوم إرهابى بشمال سيناء. وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

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