شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج ينعي مجندين من أبناء المحافظة استشهدا بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، مجندى القوات المسلحة الشهيدين عبدالرحمن جمال خليل، أبن قرية «أولاد حمزة» بمركز العسيرات، ومحمد شافع أحمد أبن قرية «الشوكا» بمركز طما، واللذين استشهدا في مواجهات مع الجماعات التكفيرية بسيناء أمس.

وتقدم المحافظ، بخالص العزاء لأسرتي الشهيدين داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، مؤكدا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، وقواته المسلحة، وشرطة بلاده، في مواجهة الإرهاب الأسود.

ووجه المحافظ، التحية للقوات المسلحة الباسلة، قائلا: «شهدائنا الأبرار أبطال أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا».

وأناب محافظ سوهاج، اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، لاستقبال جثامين الشهيدين اليوم بمطار سوهاج، يرافقه العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة.