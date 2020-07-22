شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تبرز الضرورات التي أدت إلى قيام ثورة 23 يوليو وإنجازاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو، عبر إذاعاتها، جاءت خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بثورة يوليو لتبرز الضرورات التي أدت إلى قيامها وإنجازاتها التي انعكست على الوطن والمواطن ووضعت مصر على طريق التنمية والبناء، وهي كالتالي:

تحتفل إذاعة البرنامج العام يوم الخميس بذكري ثورة 23 يوليو 1952 الثامنة والستين ويكون عنوان اليوم «23 يوليو حكاية شعب» ستتم إذاعة حلقة وطنية من برنامج «أحلي ما فينا» للاحتفال بالمناسبة وحث الأطفال على حب بلدهم الغالية مصر وأهمية الوطن والدفاع عنه ضد أي معتد.

وتطوع عدد من برامج القناة للحديث عن المناسبة ومنها برامج «ما يطلبه المستمعون- مع الموسيقي- أوتار الموسيقي- شعبيات مصرية- على شط بحر النغم» وتناولوا موسيقى وأغنيات عن ثورة يوليو، برنامج «مصر جميلة» تدور الحلقة عن أهم الإنجازات التي قدمتها ثورتا 23 يوليو، كما تقدم تغطية لمكتسبات المرأة بعد 23 يوليو على المستوى السياسي والبرلماني ولقاء مع د. نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، كما يذاع عدد من الأعمال الدرامية مثل: أحفاد الثورة وآمال الأحرار وستائر الدخان وبرنامج «خاص ثورة 23 يوليو.

وجاءت خطة إذاعة الكبار للاحتفال بثورة 23 يوليو كالتالي:

فترة مفتوحة (الثورة في وجدان الكبار وعيون الكبار) تدور حول عمل لقاءات من داخل رعاية المسنين ودار رعاية الكبار بالهرم والسيدة زينب وأهم ذكرياتهم عن الثورة، ولقاء مع أ. محمد مصطفي وكيل وزارة التأمينات حاليا وحديث حول الثورة في تحقيق آمال الكبار وتخصيص معاش لهم بكافة مسمياته وكيف استفاد الكبار منها وكيفية الارتقاء بالحياة المعيشية للكبار.

كما تطوع عدد من البرامج منها «شاهد على الثورة» «ذكريات الكبار» «ما يطلبه الكبار» يتم من خلالها التفاعل مع المستمعين وتقديم أجمل الأغاني التي تناولت ثورة يوليو المجيدة، ويذاع برنامج «دردشة» تقديم محمود عبدالرحيم مع الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، مدير تحرير جريدة المساء والحديث حول النتائج المبهرة لثورة يوليو المجيدة، وبرنامج «كارت معايدة» يقدم كروت معايدة وتهنئة بمناسبة ذكرى يوليو، وبرنامج «كنوز إذاعية» يقدم أهم الأعمال الدرامية التي تناولت ثورة يوليو ومسامع من بعض المسلسلات والأفلام الخاصة بالثورة.

وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط بثورة 23 يوليو والتي تتضمن البرامج والفترات الآتية:

* «شوفت اللي حصل» فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع أحد الكتاب والمؤرخين حول تعريف الأجيال الجديدة بثورة 23 يوليو باعتبارها جزءا من التاريخ المصري والنتائج التي ترتبت عليها، كما تقدم «شغل دراما» فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع السيناريست بشير الديك عن فيلم رد قلبي وهل يمكن تقديم عمل فني سينمائي يعبر عن ثورات مصر المختلفة، كما تقدم «حكاية شعب» فترة مفتوحة تتضمن لقاء مع الشاعر عوض بدوي والملحن الموجي الصغير عن أغاني الثورة، خاصة أغاني عبدالحليم حافظ التي تعتبر المتحدث الرسمي لثورة يوليو، وكذلك لقاء مع الإعلامي فهمي عمر حول ذكرياته مع ثورة يوليو على المستوى الإعلامي الاجتماعي- لقاء مع نجوم الفن والشخصيات العامة عن ثورة يوليو «ابن مصر» فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع بعض الشباب عن مدى معرفتهم بثورة يوليو وأوجه الاختلاف بينها وبين الثورات التي تلتها وعرض بعض النماذج الناجحة عمليا من هؤلاء الشباب، وتقدم «غنوة شعب» فترة مفتوحة تستضيف أحد المطربين الشباب لغناء الأغنيات الوطنية وما يطلبه المستمعون من أغان، و«مسيرة الإنجازات» لقاءات متنوعة لتقديم النتائج والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في مجالات السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية مثل لقاءات مع الكاتب الصحفي خالد القاضي والكاتب الصحفي محمد أمين والخبير الاقتصادي وائل النحاس.

تحتفل شبكة الشباب والرياضة يوم الخميس 23 يوليو بذكري ثورتنا المصرية المجيدة بمجموعة من الفترات والفقرات كالتالي: فترات مفتوحة «النهار من أوله» قراءة في ما نشر في الصحف اليومية من أخبار ومقالات واحتفالات بالثورة، وتقدم «هانسمع فــــن» سهرة تتناول كيف تناولت الأعمال الفنية من أفلام وأغاني ثورة يوليو نبضا يعكس إنجازاتها «صباحكو رياضة» لقاء مع احد النقاد الرياضيين وحوار عن إنجازات ثورة يوليو في مجال الرياضة، وتقدم «آخر طبعة» استضافة الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم وحوار عن دور الشباب ونضالة من ضباط الجيش والحركات الوطنية ومولد الثورة وتأثيراتها على المجتمع المصري والعربي والعالمي وأهم نجاحاتها، كما تطوع عدد من البرامج والسهرات ومنها «نجوم فوق العادة» سهرة مع د. عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ للحوار عن ثورة يوليو وتاريخها «ليالينا» استعراض لأهم الأغاني والإبداعات الشعرية والأدبية التي عبرت عن الثورة، كما تقدم «من أقوال الرئيس عبدالناصر» مقاطع من خطب الرئيس عبدالناصر في مناسبات متعددة «في الروقان» أجمل ما قدم مطربي الثورة من اعمال غنائية، كما تقدم «ناس غير الناس» سهرة مسجلة مع المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر حول الثورة ومراحل حياه عبدالناصر، وكذلك تقدم «شاعر وثورة» سهرة سجلت مع الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي حول كتاباته الشعرية التي عبر بها عن آمال وطموحات المواطن البسيط من وراء الثورة وكيف توحد الشعور الوطني في نفوس الشعب المصري.

تحتفل الشبكة الثقافية (البرنامج الأوروبي– البرنامج الثقافي– البرنامج الموسيقي ) بذكري ثورة 23 يوليو البرنامج الأوروبي:- «استعراض الصباح» فقرة تبرز المكاسب التي حققتها ثورة يوليو للوطن والمواطن ومنها دروس وغير السد العالي الذي يعد من أهم مكاسب ثورة يوليو وكذلك نهضة مصر «فترة مفتوحة» تتناول الأبعاد الثقافية والفنية والاجتماعية لثورة يوليو وإنجازاتها في النهوض بالثقافة والفن والمجتمع. «فترة مفتوحة» تتناول أوجه بين التضامن بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.

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البرنامج الفرنسي: يقدم برنامج «استعراض الصباح» والحديث عن ثورة 23 يوليو وإرساء مبدأ العدالة الثقافية، حيث تم إرسال دعائم البنية التحتية للمؤسسات الثقافية والتى تعمل إثراء الحياة الثقافية والفنية إلى يومنا هذا.

البرنامج الإنجليزي يقدم «عالم المعرفة» إعداد وتقديم د. عمرو مبروك واستضافة د هدي عبدالناصر والأستاذ عبدالحكيم عبدالناصر.

البرنامج الألماني يقدم حلقة خاصة من برنامج «ما يطلبه المستمعون» عن ثورة 23 يوليو والخلفية التاريخية لها وتأثيراتها على تاريخ ومستقبل مصر. البرنامج الإيطالي إذاعة فترة مفتوحة تتحدث عن ثورة يوليو وعن الضباط الأحرار واتحادهم مع الشعب ضد الطغاة وفقرة عن الرئيس جمال عبدالناصر. البرنامج الأرمني برنامج «مصر هذا الأسبوع» عن الاحتفالات والندوات بمناسبة 23 يوليو.

وتحتفل شبكة الإذاعات الموجهة بجميع إذاعاتها العاملة بالذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، حيث يتم التعريف بالمناسبة على هواء المحطات المختلفة من خلال فقرات الربط، وتذاع كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة- يذاع «حديث خاص» باللغات المختلفة بالشبكة عن إنجازات الثورة، وتذاع حلقة خاصة من برنامج «حول الأحداث» باللغة العربية تتضمن حوار مع السيد اللواء أحمد يوسف عبدالنبي مستشار بكلية القادة والأركان حول تاثير الثورة في حركات التحرر من الاستعمار واستقلال الدول الأفريقية وأهم إنجازات الثورة، وحلقة خاصة من برنامج «صور من بلدي» تتضمن حوار مع الأديب د. سمير غريب عن كتابة عن أغاني ثورة 1952، كما تذاع أغاني وبرامج منوعات تتفق مع المناسبة في المحطات المختلفة، وتذاع حلقة خاصة من كل من البرامج التالية «مسؤول يقول» باللغة العبرية يستعرض كلمة السيد الرئيس للشعب بهذه المناسبة، وبرنامج «الثقافة في مصر» باللغة العبرية يستعرض الأنشطة التي تقيمها وزارة الثقافة بهذه المناسبة، كما تقدم «سهرة سينمائية» يتناول قصة فيلم رد قلبي من إنتاج عام 1957 ويتضمن مسامع من الفيلم. «لمحات مصرية» بالإنجليزية والروسية، كما تقدم «مصر اليوم» بالعربية والألبانية، و«ذاكرة الأيام» و«المجلة الثقافية» بالعربية والإندونيسية.