شكرا لقرائتكم خبر عن أغانٍ وبرامج احتفالا بذكرى ثورة يوليو على شاشة التليفزيون المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل التليفزيون المصري عبر قنواته بذكرى ثورة ٢٣ يوليو من خلال عرض الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية الخاصة، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكرى ٢٣ يوليو.

أما القناة الثانية فتطوع برامج «طعم البيوت وذاكرة الأيام ومصر جميلة وحدث في مصر وشباب على الهواء وعلى أرض مصر وفنون سينمائية والمواطن مصري»، وتذيع في السهرة الفيلم العربي ناصر 56، ومجموعة من الأفلام التسجيلية.

وفي القناة الفضائية المصرية فسيجري تطويع برامج «صباحنا مصري وخليك إيجابي وحكاية صورة وحديث الصباح وبصمات ومصر المستقبل وخاص للمصرية وروائع الفن ونادي العاصمة واستوديو الشارع وليالي مصرية»، كما تذيع مجموعة من الأفلام التسجيلية.