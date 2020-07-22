شكرا لقرائتكم خبر عن مكافاة لأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بجامعة بنها لأدائهم في ظل أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس جامعة بنها في جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والامين العام والامناء المساعدين على صرف مكافأة ١٠٠٠ جنيه لأعضاء هيئة التدريس «عاملين ومتفرغين» وصرف ٧٥٠ جنيه لمعاوني أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية مما ساعد في اتمام العام الدراسي بسلام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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