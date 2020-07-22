«الأوقاف» تدرس العودة لصلاة الجمعة تدريجيًا بعد عيد الأضحى (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى.
وأعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، عن نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، واقتصار باق المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت، عبر إذاعة القرآن الكريم.
وتابعت أنه سيتم إقامة صلاة عيد الاضحي، دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام، والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات، دون فتح المسجد للمصلين.
وكشفت وزارة الأوقاف، عن أنه يجرى دراسة ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.
وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يُعَجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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