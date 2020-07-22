شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه لا داع نهائيا للقلق من النتيجة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى «أونلاين»، أمس، أن كافة الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، مؤكدا أن عملية التصحيح تتم داخل الكنترولات بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية، مشيرا إلى أن النتيجة سترضى كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.

وأكد الوزير أن المدارس الخاصة لن ترفع مصروفاتها أكثر من 7%، وأن الوزارة ستدرس حالات المدارس المختلفة، وأنه سيتم الإعلان في مؤتمر أول سبتمبر عن ضوابط ومصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسى الجديد، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية ممنوعة ولن تعود، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكى يعتمد عليها الطلاب والمعلمون سيلتزمون بالحضور.

وأوضح: «سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة، وبالتالى لا حاجة للدروس بعد الآن، وهناك فوضى تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعى، وهذا غير مقبول، فأى مادة علمية تقدم للطلاب بشكل غير مرخص الوزارة لن تكون مسؤولة عن سلامتها، والوزارة ستوفر كافة الأشكال الدراسية المعتمدة، لنوفر على الأهالى الأموال التي كانت تذهب للدروس الخصوصية».

وتابع «شوقى»: «سعداء بإتمام امتحانات الثانوية العامة دون خسائر تذكر، رغم تعرضنا لقدر هائل من التشكيك في نجاحها والاعتراض على آليتها واستنزاف وقت كبير من الوزارة التي كانت تبحث عن حلول مبتكرة طوال الوقت، وامتحانات الثانوية العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/2021، وبالنسبة للراسبين هذا العام فلن يمتحنوا العام القادم إلكترونيا، بل سيمتحنون ورقيا بنظام الأسئلة الجديد».

وأعلن أنه ستتم إعادة توزيع الطلاب في الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية لاستغلال الفراغات، بحيث يذهب الأطفال كل يوم إلى المدرسة، مضيفا أنه يجرى التفكير في حلول غير تقليدية لباقى الصفوف.

وقال وزير التربية والتعليم إن نظام التعليم الجديد أو الامتحانات الجديدة تهدف إلى تغيير ثقافة التعليم من مجرد حصد الدرجات والبحث عن شهادة إلى التعلم والمعرفة والفهم والاجتهاد وتكافؤ الفرص.

وأضاف: «امتحانات الثانوية التي انتهت، مؤخرا، امتحانات تقليدية، والامتحانات المقبلة في الثانوية العامة تعتمد على الفهم والتحليل والبحث والكتاب المفتوح، والدروس الخصوصية تعتمد على توقع أسئلة والإجابة عليها وحفظ عبارات ودروس، ونظام الأسئلة الجديدة لا يقوم على توقع الأسئلة ولا كتابة إجابات محفوظة، بل تحتاج إلى طالب فاهم ومتعلم».

وأكد الوزير: «نحن نحارب الدروس الخصوصية كمنظومة تعليمية غير شرعية ولا نحارب أشخاصا أو معلمين، امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية لمن تسلموا التابلت وباقى الطلاب امتحاناتهم ورقية».

وتابع: «اللى رسبوا في امتحانات هذا العام، أو مدخلوش امتحانات، هيمتحنوا ورقى بس بنظام الأسئلة الجديدة، لن تكون هناك ثانوية تراكمية قبل تعديل قانون الثانوية العامة، و3 ثانوى امتحان واحد في نهاية السنة».

واستكمل: «لو تم تعديل القانون سوف تطبق الثانوية التراكمية على الطلاب اللى لسه هايدخلوا أولى ثانوى، بس إمتى ده يحصل لسه محدش عارف، سوف يتم تعويض الطلاب عن الدروس الخصوصية بمكتبات إلكترونية تعليمية وقنوات تعليمية وكتب ودروس تفاعلية وشرح بالفيديو، مع إجراءات أخرى تسهل المهمة على الطلاب، ولن يتم الإعلان رسميا عن شكل العام الدراسى الجديد قبل الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل».

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في سياق متصل، عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا مع أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحانات، ومشرفى عموم تقدير قطاعات القاهرة، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحانى مادتى (التفاضل والتكامل، والجبر والهندسة الفراغية) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.

وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفى الدرجات.

ووجه حجازى بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

وخلال الاجتماع استفسر «حجازى» عن مستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية، الذي عقد الأحد 21 يوليو 2020 طبقًا للجدول المعتمد، وأكد الحضور أن أسئلة الامتحان واضحة الصياغة ومطابقة للمواصفات الفنية الموضوعة بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، ويشمل الامتحان جميع أجزاء المنهج حتى تاريخ إيقاف الدراسة 15 مارس 2020، وعليه فقد أقر الحضور بأنه لا يوجد أي إضافة أو تعديل بنموذج الإجابة، ويصبح نموذجا نهائيا بعد صدور نتيجة العينة العشوائية.

وناقش نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، مستوى امتحان التفاضل والتكامل مع الحضور، وأفاد الحضور بأن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية، وهناك تدرج في الأسئلة من حيث مستوى الصعوبة، وشامل لجميع أجزاء المقرر، ويقيس مستويات الطلاب، أما فيما يخص السؤال رقم (6) بالنموذج (أ) وما يقابله في النماذج الأخرى، فإن حل السؤال يتطلب خطوات إجرائية للوصول للحل، وبالاطلاع على نتيجة العينة العشوائية تبين أن النسبة المئوية للنجاح في هذا السؤال أقل من النسبة المئوية للامتحان ككل، فحرصًا على مصلحة الطلاب فقد اقترح الحضور أن اختيار الطالب لأى من البدائل أو كتابة خطوات للحل يستحق درجة السؤال المقدرة (بدرجة واحدة).

وقرر حجازى ضرورة تعديل نموذج الإجابة وتعميمه على جميع قطاعات التقدير ومتابعة ذلك التعديل، وإعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية بعد إعادة تصحيحها، ووجه بإحالة اللجنة الفنية المسؤولة عن وضع الامتحان إلى الشؤون القانونية، واستبعادهم من العمل بمكتب مدير عام تنمية مادة الرياضيات.