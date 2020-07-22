شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدريبات «مودة» التفاعلية عبر الإنترنت للمتزوجين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» في تقديم تدريبه التفاعلي للمتزوجين حديثا ومن هم في مرحلة الخطوبة عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تعد هذه التجربة هي المرة الأولى التي يحضر فيها المتزوجون والشباب في مرحلة الخطوبة تدريبات «مودة»، وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر القادمين.
ينقسم التدريب إلى جلستين :
• الجلسة الأولى :
تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور.
• الجلسة الثانية:
تتناول أهم الجوانب الصحية في الحياة الأسرية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور عمرو حسن ،أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.
ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEtEAxrYMPhiCZ12IL15BEnJvZ8xA4CeGuhq4B3F0OS8mgDA/viewform?usp=sf_link
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الوضع في مصر
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اصابات
88,402
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تعافي
28,924
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وفيات
4,352
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