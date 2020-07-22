شكرا لقرائتكم خبر عن معاشات أغسطس غدًا في ماكينات الصرف.. والشريحة الأولى من منافذ التأمينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تقرر إتاحة جميع معاشات شهر أغسطس في ماكينات الصراف الآلي، والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة، غدًا الخميس 23 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك، تيسيرًا على أصحاب المعاشات، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان، الأربعاء، أنه تقرر فتح منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غدًا رغم أنه إجازة رسمية، وذلك بشكل استثنائي لخدمة أصحاب المعاشات، حيث تبدأ غدًا صرف شريحة أصحاب المعاشات ممن يحصلون على أقل من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيها ويبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

ويتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وذكر رئيس الهيئة أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 13 ألف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لجميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم، واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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واتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر ب 8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.