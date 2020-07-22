رئيس مصر للطيران: المؤشرات تدل على زيادة الرحلات الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الشركة لا زالت تواجه تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهي الأزمة العالمية التي عصفت بعدد كبير من شركات الطيران منها من أعلنت إفلاسها وأخرى من ألغت عدد من الوظائف، وأنهت خدمة الكثير من العاملين نظرا لما تكبدته هذه الشركة من خسائر فادحة بالمليارات.

وأضاف زكريا، في رسالة للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بمناسبة حلول العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، فضلا عن ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الأربعاء: رغم أن مصر للطيران لم تكن بمنأى عن هذه الأزمة إلا أنه بفضل تكاتف جميع العاملين وجهودهم وتقديرهم للمسئولية، استطاعت الشركة الصمود في هذه الأزمة وبدعم من الدولة أيضًا وجهود وزارة الطيران المدني، حيث بدأت بوادر الانفراجة بعودة تدريجية لحركة الطيران المنتظم اعتبارًا من شهر يوليو.

وتابع: القادم أفضل إذ تدل المؤشرات على زيادة عدد الوجهات والرحلات خلال الفترة القادمة، مشددا على ضرورة استمرار اتباع إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.