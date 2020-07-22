مصر | نشرة حوادث الخليج 365: أقوال مثيرة لـ سما المصري أمام المحكمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: أقوال مثيرة لـ سما المصري أمام المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

انفراد| "الخليج 365" في منزل قتيل بولاق الدكرور: "خلاص يا أمي هموت" (فيديو وصور)

حضنت حذاءه.. لو راجل مكنش يعمل في بابا كدا.. متسبناش يا بابا".. كانت هذه هي الكلمات التي تحدثت بها الطفلة الصغيرة نجلة الشاب "سيد الخولي"، ضحية الغدر في منطقة صفط اللبن، والذي لقى نهايته في مشهد قاسي اهتزت فيه قلوب سكان المنطقة، حيث لم تكن الطفلة تعلم أن هذا سيكون المشهد الأخير في وداع أبيها، لم يكن ذلك المشهد الوحيد.

المتهم بيشرب مخدرات والشارع اتملى دم".. جيران قتيل ببولاق الدكرور يروون لحظاته الأخيرة (فيديو)

الحقوني".. هزت هذه الصرخة أرجاء شارع المعهد الديني في منطقة صفط اللبن بالجيزة، ليهرول السكان مفزوعين من منازلهم لإغاثة صاحب الصوت الذي يعلمونه جيدا، إنه الشاب الطيب "سيد الخولي"، ولكنهم صدموا حينما رأوه غارقا في دمائه، يصارع للبقاء على قيد الحياة.

أول تحرك للقبض على "شهد شطة" و"كلاشنكوف".. الكابلز المثير للجدل

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تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة، ضد "محمود كلاشنكوف" و"شهد شطة" فتاة تطبيق "التيك توك" والانستجرام، يتهمهما فيه بخدشهما الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين.

قرار مهم من المحكمة بشأن فتاة التيك توك منار سامي

قررت محكمة طنطا الاقتصادية، تأجيل جلسات محاكمة فتاة التيك توك منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التيك توك"، والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، إلى جلسة 29 يوليو للحكم

أقوال مثيرة لـ سما المصري أمام المحكمة في قضية سب "ريهام سعيد"

تواصل المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارة مروة بركات، الاستماع إلى دفاع المتهمه سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

27 أغسطس.. الحكم في دعوى سب سما المصري لريهام سعيد

قررت المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارة مروة بركات حجز محاكمة الفنانة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 27 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.