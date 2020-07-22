مصر | بسبب كلب.. زوجة الفنان تامر حسني تحرر محضرا ضد جارها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كلب.. زوجة الفنان تامر حسني تحرر محضرا ضد جارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت زوجة الفنان تامر حسني "بسمة بوسيل"، محضرًا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، ضد جارها المدير التنفيذي بالجامعة الأمريكية، بسبب اعتداء كلبه على كلبها، وتسببه في إصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، ضد جارها، بكومباوند الربوة، المدير التنفيذي بالجامعة الأمريكية، وقالت في بلاغها أن الكلب الخاص به، عض كلبها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2403 إداري قسم شرطة الشيخ زايد ثان، لسنة 2020، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بقليوب، أن الأب المتهم بتعذيب طفلته وحجزها داخل منور العقار سكنهم، منفصل عن والدتها منذ فترة، وأن طفلته تقيم رفقته بعد انفصال والديها، وليس لديها أشقاء آخرين من الأبوين.

وبينت التحقيقات، أنها لديها أخوات من والدها، يقيمون رفقتهم بالمنزل سكنهم واعترف الأب خلال التحقيقات، التي أجريت معه، أنه كان يضرب ابنته لتأديبها وتربيتها.

وتواصل النيابة العامة بقليوب تحقيقاتها في واقعة تعذيب طفلة وتقيدها بـ"السلاسل الحديدية"، وحجزها داخل منور العقار سكنهم.

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وكانت تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على رجل وزوجته على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته، وحجزها داخل منور العقار سكنهم، بمنطقة قليوب، وأخطر مدير أمن القليوبية.

وتلقى صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بلاغًا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، بمحافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته حيث قام الأب بتقييدها بسلسلة حديدية بمنور مسكنها مما أحدث بها اصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغا على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والتي قامت بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا والذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة.

وتوجهت قوة أمنية من قسم شرطة قليوب لمحل سكن الطفلة وتم العثور عليها مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها اثار إصابات وجروح، وتمكنت القوة من ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلين والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم إحالة البلاغ أيضًا إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب وإخصائي اجتماعي من احدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقريرا بشأنها.