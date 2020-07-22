أخبار مصر | نقيب الصحفيين: بقاء الصحافة هو بقاء النقابة.. وسنواصل من أجل كرامتنا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: بقاء الصحافة هو بقاء النقابة.. وسنواصل من أجل كرامتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة حفل مسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تعقدها النقابة رغم التأخير بسبب أزمة فيروس كورونا

وقال نقيب الصحفيين خلال انعقاد الحفل بمقر النقابة، اليوم، إن محمود كامل عضو المجلس ورئيس اللجنة الثقافية كان لديه إصرار كبير على انعقاد الحفل، ليعود النشاط النقابي بالجائزة، ويكون الحفل هو حفل العودة؛ ليعطي معنى بأن النقابة هي الصحافة وتعود للصحافة.

وأضاف "رشوان" أن 27 مؤسسة حصلت على الجائزة، تراوحت بين جائزة لـ7 جوائز، مؤكدًا أن الجائزة ليست مقصورة على مؤسسة واحدة، والتفوق الصحفي المصري موزع على كل الجماعة الصحفية.

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وتابع: "اليوم يمكن أن نعتبر أن هذا هو بداية عودة العمل والنشاط النقابي، ومعنى أن نبدأ النشاط النقابي من جديد بمسابقة التفوق الصحفي، فهي نقابة للصحافة ومعنى للصحافة، لإنه لولا الصحافة المصرية لما كانت النقابة، الصحافة جاءت قبل النقابة، وبقاء الصحافة هو بقاء للنقابة".

وأعلن نقيب الصحفيين، عن قرار اللجنة الثقافية بالنقابة، بفتح الاشتراك بالمسابقة مرة أخرى، عن العمل المنشور في 2019، بعد تخطي الشهور الصعبة التي مررنا بها، موضحًا أن نقابة الصحفيين تمر كما يمر العالم كله بظروف غاية في الصعوبة، وحاولت النقابة بما توافر لديها من موارد، وبما استطاعت أن تجعل الحياة المهنية والاجتماعية أسهل على الزملاء.

واستطرد نقيب الصحفيين، قائلًا: "نجحنا في بعض الحالات وفشلنا في بعضها، ولكن سنواصل من أجل كرامة الصحفي، وحصول الجميع على حقوقه، هذا العهد بيننا قائم، وندعو لمصر والعالم أن يجتاز هذه الجائحة، ونتزاحم داخل النقابة من جديد".