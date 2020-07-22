أخبار مصر | الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت شركة مياه الشرب بالجيزة، بيانا اليوم الأربعاء، أكدت انقطاع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان الجيزة - بداية شارع الهرم)، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/7/2020 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 25 / 7/ 2020.
وأوضحت الشركة أن ذلك يرجع لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة، الأمر الذى يترتب عليه تنفيذ اعمال لحام خط قطر 600 مم بشارع زغلول.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
قال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.