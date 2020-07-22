أخبار مصر | مشرف مشروع التأمين الصحي بالمحافظات يتفقد تجهيزات مستشفى إسنا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشرف مشروع التأمين الصحي بالمحافظات يتفقد تجهيزات مستشفى إسنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل"، مستشفى إسنا للعزل بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية للدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية على أرض الواقع للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، قبل بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وخلال الزيارة اطمئن الدكتور أحمد السبكي على التجهيزات الإنشائية وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بمستشفى إسنا للعزل بالأقصر، تمهيدًا لدخولها مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مطلع الشهر القادم.

فيما أعلن "رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل"، أنه تم الانتهاء من تسجيل أكثر من (٧٠٠ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، داعيًا المواطنين إلى سرعة التسجيل والاشتراك بالمنظومة، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا لهم أن الدولة ستتحمل غيرالقادرين.

ولفت السبكي إلى أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ب (٥٩) وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى (٨) مستشفيات، يتم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، ووفق أحدث المعايير الدولية.

وعلى هامش الزيارة وجه السبكي الشكر للفريق الطبي بالمستشفى على المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، الأقصر، وأسوان)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو العام الماضي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

قال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.