شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تحكي قصة إعداد «ورق العنب» مع نجوى إبراهيم: «استغربت وفعلا طبخت» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، كواليس حلقة في برنامج «بيت العائلة»، والذي كانت تقدمه المذيعة نجوى إبراهيم، ولفتت الوزيرة إلى الطلب المفاجئ من المذيعة بزيارتها في المنزل وإعداد «ورق العنب» سويًا على الهواء لإبراز جانب اجتماعي في حياة «مكرم»، لتسلط الضوء على الحياة البسيطة والطبيعية للوزيرة، كسيدة عاملة تعود إلى منزلها وتعد الطعام للأبناء والعائلة.

وقالت «مكرم»، في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: «كان بعد أشهر من استلامي الحقيبة الوزارية، ومن وقت ما تسلمتها والكل عايز يعرف دور وزارة الهجرة هيكون إيه في كل المداخلات واللقاءات التلفزيونية، ثم قالوا لي على برنامج اجتماعي لطيف اسمه (بيت العيلة) ومهم نتناقش فيه على الجوانب الاجتماعية بما أني وزيرة جديدة، وأنا الحقيقة لم أكن أعلم من الإعلامي أو الإعلامية الذي يقدم أو تقدم البرنامج».

وتابعت: «روحت وكنت منتظرة اللقاء وسمعت أنه ماما نجوى اللي بتقدم البرنامج فسعدت أني هشوفها وكانت حاجه غريبة جدًا.. وقابلتها وسألتني بتعرفي تطبخي قلتلها بعمل (ورق عنب)، قالت لي هجيلك البيت واستغربت وبالفعل طبخت أنا وهي وفعلا الجانب الاجتماعي للوزير في الحكومة كان جديد وقدمته بطريقة خفيفة ولائقة وتتحدث بطريقة هادئة، وبتظهر الوزيرة سيدة عاملة وترجع تقف في المطبخ.. وبعد الانتهاء من الحلقة حدث تناغم وتقارب بيننا».