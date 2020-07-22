شكرا لقرائتكم خبر عن من 13 لـ20 يوليو.. ضبط وتحرير 155 محضرًا ومخالفة تموينية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن حامد إبراهيم حامد، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أنه تم تنظيم وإطلاق عدة حملات رقابية خلال الفترة من 13 إلى 20 من شهر يوليو الجارى بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والرقابة الصحية وممثلى الأجهزة المعنية والتى قامت بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها من المراكز والمدن والأحياء.
وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط وتحرير عدد 155 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة خلال تلك الفترة منها 102 محضرا ومخالفة في مجال المخابز والتى شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ومخالفات عدم نظافة وتصرف في حصة الدقيق وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وامتناع عن بيع الخبز وخلافه.
وفى مجال الأسواق والمحال العامة، تم ضبط وتحرير 53 محضرا ومخالفة تموينية شملت محاضر ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم وجود شهادات صحية وسلع مجهولة المصدر.
وقال وكيل وزارة التموين إن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والعمل على توفير كافة السلع وعدم الاحتكار والتصدى لظاهرة عدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة والتسعيرة المقررة ومكافحة الغش التجارى.
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