شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا بنسبة نجاح 94.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، لمناقشة وجهة نظر السادة الموجهين في مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس في تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، البالغ عددها 11 ألف 835 ورقة، أسفرت عن نجاح 11184 طالبا/ طالبة بنسبة نجاح 94.5%.

وأشار الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية، إلى أن 5684 طالبا/طالبة (بنسبة 50.82% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالبا/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2047 طالبا/ طالبة (بنسبة 18.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1127 طالبا/ طالبة (بنسبة 10.08% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.