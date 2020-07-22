شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 130 فدانًا من أملاك الدولة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، قطعتى أرض من المستثمرين غير الجادين بمنطقة طريق قرية الدبلوماسيين بإجمالى مساحة 130.5 فدانًا، وقامت بوضع لافتة تحمل عبارة «أرض مستردة» على الأرض التي تم سحبها.

وأكد كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، أنه سيتم استرداد باقي القطع من المستثمرين غير الجادين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

من ناحيته، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع التعديات على الأراضى أملاك الدولة وسحبها من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع المخالفين، واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.